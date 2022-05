Pedullà: “Dybala vuole l’Inter, gradimento assoluto. E ha detto no anche a…”

Arriveranno presto i giorni per andare nel dettaglio, ma la posizione di Paulo oggi è chiara: l'argentino vuole l'Inter

E' sempre più Inter nel futuro di Paulo Dybala . Sembra ormai aver scelto, il centravanti argentino: la proposta che più lo intriga, dopo la rottura con la Juventus, è quella nerazzurra. E lo scrive anche Alfredo Pedullà : "Noi pensiamo che Paulo Dybala sia libero di andare dove gli pare (sicuramente non al Borussia Dortmund) e che non abbia bisogno di patetici consigli sulle scelte da fare.

Ripetiamo quello che sosteniamo da circa un mese: la Joya ha deciso di aspettare l’Inter, con gradimento assoluto. E proprio per questo motivo ha detto no a tutti quelli che ci hanno provato, facendogli proposte anche importanti. Arriveranno presto i giorni per andare nel dettaglio, ma la posizione di Paulo oggi è chiara".