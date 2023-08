Pedullà: “Inter, mercato finito? Non è detto: tagliamo 3 nomi, ne restano 2″

Non è detto che il mercato dell'Inter finisca con il colpo Benjamin Pavard: restano in lista questi due nomi

Non è detto che il mercato dell'Inter finisca con il colpo Benjamin Pavard . Secondo Alfredo Pedullà , esperto di mercato di Sportitalia, i dirigenti nerazzurri stanno ragionando ancora su due nomi. Nelle ultime settimane, più profili sono stati accostati alla squadra di Simone Inzaghi, ma alcuni di questi non trovano conferme.

5 nomi per l'Inter

"C’è ancora una possibilità che arrivi un centrocampista, ma non in presenza di una cessione di Sensi che – a meno di clamorose novità – è destinato a restare. Togliamo i nomi di Ndombele, Maggiore e Barak in qualche modo accostati all’Inter nelle ultime settimane, ci sono un paio di talenti del Salisburgo che piacciono anche se costano dai 12 ai 15 milioni.