Perisic, ancora spiragli. Ma l’Inter si guarda attorno e ha in mente il sostituto

Se il croato dovesse partire servirebbe un altro esterno sinistro oltre a Gosens e la società nerazzurra lo avrebbe già individuato

I margini per trattare con Perisic ci sono ancora, ma non ci sarà un rilancio. L'Inter resta ferma sulla sua offerta, un biennale da 4.5 ml e mezzo sul quale si ridiscuterà a fine stagione. Questa la versione del Corriere dello Sport che sottolinea come l'idea della società nerazzurra sia ancora quella di parlare con il croato, ma offrirgli quanto offerto finora. "L'atteggiamento dei dirigenti nerazzurri non cambierebbe nemmeno se il giocatore dovesse presentarsi alla riunione decisiva con altre offerte più ricche. Sulle sue tracce si è già messa certamente la Juventus e si parla pure di un inserimento del Chelsea", si legge nell'articolo del quotidiano sportivo.

Per questo, per coprire l'addio del giocatore in caso decidesse alla fine comunque di andare altrove, i dirigenti interisti si sarebbero già portati avanti con il lavoro. Oltre a Gosens, arrivato a gennaio, servirà un giocatore che dia una mano a sinistra e per questo si starebbe pensando a Cambiaso del Genoa. Il giovane 22ennea fatto vedere di che pasta è fatto prima di farsi male al ginocchio. Gli osservatori dell'Inter lo hanno seguito a lungo e potrebbe diventare un buon affare, alle giuste condizioni, complice anche la retrocessione del club ligure in Serie B.