Perisic, Inter al primo posto: e il club gli va incontro. Brozovic? Ieri l’avvocato ha…

Dopo l'annuncio del rinnovo dei dirigenti, ora tocca ai due croati: se per Brozovic l'affare è chiuso, per Perisic manca ancora qualcosa

Marco Astori

Ufficializzati i rinnovi dei dirigenti, ora Steven Zhang mira al doppio colpo: i prolungamenti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Se per il primo è praticamente tutto fatto, per il secondo manca ancora qualcosa, considerate le elevate richieste. Tuttosport fa il punto della situazione dei due, partendo dal centrocampista: "Marcelo resterà legato ai nerazzurri per i prossimi quattro anni. Ivan, il padre e agente dell’atleta, insieme alla manager del giocatore, dopo aver assistito alla sfida contro il Liverpool, sono a rimasti a Milano con l’intenzione di chiudere finalmente la questione della permanenza del forte centrocampista.

Sebbene in questi giorni non ci sia stato (ancora) alcun incontro dal vivo in sede, i contatti tra le parti sono continui e puntano comunemente al buon esito della trattativa. Ieri l’avvocatessa di famiglia ha lavorato incessantemente per studiare ancor più nello specifico ogni minimo dettaglio sul contratto del giocatore. Brozovic (oggi assente col Sassuolo per squalifica) percepirà 6 milioni di euro a stagione, a cui andranno aggiunti i bonus, tra i 500mila e il milione di euro".

Il focus del quotidiano si sposta poi sull'esterno: "Dopo l’incontro di inizio febbraio con gli agenti di Perisic, le parti si dovranno aggiornare per entrare nel vivo della vicenda. Nulla è previsto per la prossima settimana, ma permane un certo ottimismo sulla trattativa. Ivan mette al primo posto l’Inter e punta ad un’offerta consona al suo status da protagonista, mentre i vertici nerazzurri proveranno a venire incontro all’atleta. Un biennale da 4.5 più bonus potrebbe essere la soluzione perfetta per accontentare tutte le parti in causa".