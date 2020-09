Inter, Perisic: “Sono tornato e felice di restare. C’è una fame incredibile e con Conte…”

Una stagione ricca di successi quella di Ivan Perisic con la maglia del Bayern Monaco. Il croato è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata del club bavarese culminata con la conquista della Champions League. Un anno dopo l’esterno è tornato all’Inter e adesso è carico in vista della nuova stagione: “Ho avuto un anno incredibile, ho vinto tre trofei con una grande squadra. All’inizio non è stato facile, ho avuto problemi con il primo allenatore, dopo a febbraio mi sono rotto la caviglia, ma nonostante questo abbiamo vinto tutto. Adesso sono tornato e sono contento, ho ancora due anni di contratto con l’Inter. Spero che quest’anno e anche il prossimo possiamo fare grandi cose, sono pronto. L’amichevole col Pisa? Era la prima volta dopo tre mesi dove ho fatto 90 minuti, non era facile ma serve tempo. Sappiamo che al mister piace lavorare tanto e devo abituarmi ancora dopo l’anno scorso. Siamo sulla buona squadra e nello spogliatoio ho visto tanta voglia, tutti sono pronti e c’è una fame incredibile. Cosa mi aspetto da questa stagione? Un anno positivo, l’anno scorso ho visto quasi tutte le partite dell’Inter, ero tifoso numero uno. Peccato perché erano vicini in tutte le competizioni“.

(Inter.it)