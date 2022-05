Perisic-Inter, non è finita. Nuovo incontro, c’è l’offerta anti Juve: si sale 6 milioni

L'Inter incontrerà il croato lunedì o martedì per parlare del nuovo contratto che dovrebbe essere un biennali da 6 milioni con bonus

Non è ancora finita tra l'Inter e Ivan Perisic . L'esterno ha vissuto una stagiona da fenomeno, il club nerazzurro e Inzaghi lo sanno e sono pronti a tentare il tutto per tutto pur di trattenere il croato.

"I nerazzurri sono, infatti, pronti alla controffensiva per tenere a Milano Ivan il terribile, che pareva destinato a andare via in scadenza anche perché sedotto dalla Juventus. I sei milioni richiesti a più riprese da Perisic (e garantiti dai bianconeri) verrebbero raggiunti da una nuova offerta biennale nerazzurra, più articolata e basata su ricchi bonus per arrivare a dama. L’ultima parola spetterà pur sempre a Ivan, ma lo scatto nerazzurro per strappare un’intesa appare comunque evidente", rivela La Gazzetta dello Sport.

L'Inter non voleva accontentare la richiesta di 6 milioni del croato, era ferma a 4,5 cifra rifiutata da Perisic. Ora sembra esserci stata una svolta interna al club per aumentare l'offerta per il biennale del croato. Anche per ostacolare un suo passaggio alla Juve che si fa sempre più pressante. "Tra lunedì e martedì, a campionato concluso, si terrà quindi il faccia a faccia atteso. Di qua l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio, di là lo staff del croato che ha lavorato a lungo per questo rinnovo. La base di stipendio crescerà fino a raggiungere la celebre cima dei sei milioni offerti dalla Juve man mano che Ivan centrerà alcuni risultati individuali e di squadra. Niente di scontato, ma niente di utopico: ad esempio, si ragiona sul raggiungimento del 70-75% delle presenze totali stagionali, una quota che il croato ammirato negli ultimi mesi non avrebbe difficoltà a toccare.