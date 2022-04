Perisic, l’Inter si è convinta: sì all’extra budget per il rinnovo. Le cifre dell’accordo

L'esterno dell'Inter si sta esprimendo a livelli altissimi e ha convinto l'Inter a prolungare il suo contratto

La stagione di Ivan Perisic è senza dubbio esaltante. L'esterno dell'Inter si sta esprimendo su livelli altissimi e con grandissima continuità. È in scadenza di contratto, ma Inzaghi non vuole rinunciare al suo apporto anche nelle prossime stagione e la fumata bianca sembra ormai prossima.

"Perisic sfrutta ogni partita per dimostrare di valere un rinnovo a cifre da campione, anche a 33 anni compiuti. La dirigenza nerazzurra è convinta da tempo, infatti ha superato i limiti di budget imposti per gli over-30: se la soglia era infatti di 3 milioni a stagione, a Ivan ne sono stati proposti 4 più bonus per avvicinarsi ai 6 da lui richiesti. E «l’anno più uno» è diventato un biennale, vicino al triennale richiesto dal giocatore. Il matrimonio s’ha da fare perché l’Inter ama Perisic e viceversa, è solo una questione di tempo, nello specifico di qualche settimana (a fine mese potrebbe esserci un incontro tra le parti)", rivela Libero.

"A 33 anni suonati, il croato vive una seconda giovinezza, la cui unica controindicazione è la penombra imposta al nuovo arrivato Gosens, mai titolare finora e per la prima volta in gol nel derby. L’obiettivo dell’Inter è che lo sia anche il prossimo anno, passando per il meritato e dovuto rinnovo, perché le grandi squadre devono poter contare su due grandi giocatori in ogni ruolo. Alla peggio, Perisic potrebbe cambiare fascia: d’altronde ha detto che per la causa nerazzurra giocherebbe ovunque. Se conserva lo stato di onnipotenza attuale, potrebbe fare la differenza anche in porta", aggiunge il quotidiano.