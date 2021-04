GdS – Napoli-Inter, Conte sorride: Perisic totalmente recuperato. In 2 restano a Milano

Arrivano buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte alla vigilia della partita di domani sera al Diego Armando Maradona contro il Napoli

Arrivano buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte alla vigilia della partita di domani sera al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro potrà contare anche sul rientro di Ivan Perisic, ormai totalmente recuperato dai guai fisici che lo avevano tenuto fuori nelle ultime settimane. Restano a Milano, invece, sia Kolarov che Vidal: