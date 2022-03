Inter, Perisic in standby: “Se non accetta, il club ha già trovato il nome perfetto”

A Perisic l’Inter ha offerto un anno più opzione per rinnovare, il croato ne chiede due a determinate cifre, attesa

Marco Astori

C'è un tema in casa Inter che verrà risolto a fine stagione ed è quello legato al futuro di Ivan Perisic. L'esterno croato è infatti in scadenza a giugno ma l'intenzione del club e del giocatore è quella di continuare questo matrimonio. Al momento, però, spiega La Gazzetta dello Sport, si è tornati ad una fase di stallo: "Per Marotta e Ausilio era fondamentale il rinnovo di Brozovic, importante quello di Perisic. La differenza, pur minima, è fin troppo chiara: infatti, Marcelo ha rinnovato, Ivan ancora no.

A Perisic l’Inter ha offerto un anno più opzione, il croato ne chiede due a determinate cifre, attesa. Il discorso sembrava tramontato a ottobre, c’era una speranza 15 giorni dopo, si è riaperto quasi con certezze dopo la gara contro lo Shakhtar, adesso siamo tornati in una fase di stand-by. Il significato è chiaro: esistono i margini per arrivare a un’intesa, ma non sarebbe clamoroso se si consumasse un addio.

Ci sono due motivi, determinanti, a parte il discorso legato al tetto di ingaggi. Il primo motivo è tecnico: l’Inter ha preso Gosens per farlo diventare, strada facendo, un titolare e non per travestirlo da comparsa. Il secondo appartiene a una strategia: bisogna ringiovanire, non a caso i nerazzurri hanno messo gli occhi su Andrea Cambiaso, classe 2000 con un contratto tutt’altro che infinito con il Genoa. Se Perisic accettasse, bene, altrimenti Cambiaso sarebbe perfetto per crescere all’ombra di Gosens, dopo aver battuto la concorrenza di Juve e Napoli".