Inter-Perisic, terminato il vertice di un’ora. L’agente: “Rinnovo? Vediamo”

La dirigenza nerazzurra ha incontrato i rappresentanti dell'esterno croato per fare il punto della situazione

Il tanto atteso incontro tra la dirigenza dell'Inter e i rappresentanti di Ivan Perisic è avvenuto nel pomeriggio di oggi: un vertice durato un'ora circa, tenutosi nel quartier generale del club nerazzurro, per capire una volta per tutte se i margini per raggiungere un'intesa per il rinnovo del contratto dell'esterno croato esistono. Gli agenti del giocatore, all'uscita dalla sede, non si sono sbottonati: "Rinnovo? Vediamo".