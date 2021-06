Perisic in vetrina: Europeo super e ingaggio top, l’Inter ascolta le offerte

Hakimi potrebbe non essere l'unico a lasciare l'Inter. Anche il croato che ha un ingaggio pesante potrebbe salutare Milano

"Quando il palcoscenico è importante, difficile che non lasci traccia. Almeno con la maglia della sua Croazia, con cui sta continuando in questo Europeo a confermare l’ottima annata passata all’Inter, chiusa col tanto agognato scudetto. Ivan Perisic potrebbe aver chiuso nel migliore dei modi il suo percorso nerazzurro: ha ancora un anno di contratto, un ingaggio molto pesante – 5 milioni netti a stagione – e un discreto numero di estimatori, soprattutto in Germania e Inghilterra. Difficile immaginare che possa arrivare un nuovo accordo in nerazzurro, magari spalmando l’attuale ingaggio. E allora ecco che l’Europeo diventa una vetrina importante anche per un eventuale ultimo super contratto della carriera", rivela La Gazzetta dello Sport.