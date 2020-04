Giovani talenti, Conte promuove Persyn in prima squadra. E l’Inter lo blinda così

Tibo Persyn è stato spesso uno dei migliori in campo con la Primavera di Madonna. Ecco perché la dirigenza nerazzurra vuole puntare fortemente sul giovane classe 2002 anche per i prossimi anni. Secondo quanto riporta HLN, l’Inter è pronta a blindare il giocatore con un contratto di 4 anni. Inoltre è molto probabile che in estate Persyn venga aggregato alla prima squadra per fare tutto il ritiro agli ordini di Conte. In vista della prossima stagione l’allenatore potrebbe decidere di tenerlo in pianta stabile in prima squadra. Il giovane centrocampista belga, laterale di fascia destra sia in difesa che a centrocampo, in questa stagione ha collezionato 23 presenze tra Campionato, UYL e Coppa Primavera segnando 2 gol e fornendo 4 assist.

