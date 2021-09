Inter, sudamericani tornano prima: 2 opzioni per il rientro lampo grazie a…Messi

In ogni caso, l’obiettivo è permettere ai sudamericani di sbarcare a Milano nella serata di venerdì e non invece sabato mattina

Marco Astori

Inizia un importante tour de force per l'Inter al termine di questa sosta delle nazionali. Impegni che però Simone Inzaghi dovrà cominciare con una parziale disponibilità dei calciatori sudamericani chiamati dalle proprie selezioni (Vidal, Lautaro, Correa eVecino), che giocheranno la loro ultima gara giovedì. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta organizzando un piano per il rientro-lampo dei suoi tesserati: "La soluzione individuata per i quattro sudamericani prevede due opzioni, considerando anche che Lautaro e Correa saranno impegnati a Buenos Aires e Vecino a Montevideo, a un tiro di schioppo gli uni dall’altro e con partite programmate a distanza di un’ora.

Le ipotesi

I due argentini e l’uruguaiano potrebbero anche utilizzare lo stesso volo (anche se al momento l’idea è quella di procedere a rientri separati), mentre Vidal viaggerà quasi sicuramente per conto proprio perché impegnato in Colombia praticamente in contemporanea con gli altri tre. Le due opzioni di cui sopra prevedono l’organizzazione di un charter pronto a spiccare il volo dopo la fine dei rispettivi impegni o, in alternativa, il cortese aiuto di Lionel Messi, che potrebbe offrire a Lautaro e Correa un passaggio sul proprio aereo privato (ma in questo caso tutto dipenderà dai tempi di rientro previsti dalla Pulce).

In ogni caso, l’obiettivo è permettere ai sudamericani di sbarcare a Milano nella serata di venerdì. Una soluzione che non modificherebbe comunque i piani di formazione di Inzaghi, sempre orientato a escludere i quattro dall’undici titolare che sfiderà i blucerchiati. Ma qualche ora di riposo in più, utile anche a smaltire il jet lag, aumenterebbe le possibilità di un impiego part-time in caso di necessità. In sostanza, per la sfida di domenica a Genova resta il piano di schierare dall’inizio Dzeko con Sensi a supporto, ma Lautaro e Correa saranno comunque a disposizione per un'eventuale staffetta. Nessun dubbio, invece, sul loro impiego dall’inizio contro il Real Madrid, così come per Vidal".