Samp-Inter, Il Giorno non esclude la sorpresa: “Possibile quest’esordio dal 1′”

Secondo il quotidiano, non è da escludere una mossa a sorpresa da parte di Inzaghi nella gara di domenica con la Samp

"El Nino Maravilla è un jolly che Inzaghi spera di poter calare presto ma se le condizioni non permetteranno la convocazione per la trasferta di Genova l'ex mister laziale può contare su un'ulteriore alternativa in attacco: Martin Satriano, protagonista di un ottimo precampionato, potrebbe avere l'occasione di esordire in campionato dal primo minuto. L'uruguaiano, che ha già calpestato l'erba di San Siro nel finale del match contro il Genoa, non è stato inserito nella lista Champions. E, proprio per questo motivo, vuole giocarsi le sue carte in campionato", si legge.