Il fondo Pif punta al 30% dell’Inter: i dettagli e la posizione di Suning

Stando alle ultime indiscrezioni, non c'è solo BC Partners interessato all'Inter perché si segnala l'ingresso in scena del fondo saudita Pif

In casa Inter, tiene banco il tema legato alle trattative per la cessione di alcune quote da parte di Suning: stando alle ultime indiscrezioni, però, non c'è solo BC Partners perché si segnala l'interesse del fondo saudita Pif, del valore di 400 miliardi di dollari e presieduto da Mohammad bin Salman, entrato in contatto proprio con Suning.