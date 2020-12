Pinamonti, non solo Parma: c’è altra proposta molto forte. Eriksen, Inter ottimista su…

Mercato in uscita particolarmente movimentato in casa Inter. I nerazzurri, prima di provare ad accontentare Antonio Conte per la quarta punta e il centrocampista, dovranno liberare spazio in rosa e a bilancio.

Dopo Nainggolan, ormai del Cagliari, è la volta di Eriksen e Pinamonti, gli altri due nomi in uscita. Il punto lo fa la Gazzetta dello Sport.

CAPITOLO ERIKSEN

Qualche segnale è giunto dalla Premier, dove Eriksen continua ad avere estimatori, ma finora nulla di concreto. Un club ad aver manifestato interesse, seppur timido, è l’Arsenal.

Al momento, nonostante il danese preferisca un ritorno in Inghilterra, la posta più plausibile e su cui si lavora con più insistenza è quella che porta al Psg, con cui si punta ad approfondire l’ipotesi di uno scambio con Leandro Paredes.

L’opzione resta in stand by in attesa di capire quale effetto avrà l’arrivo di Pochettino nello spogliatoio parigino, ma per l’Inter resta la pista più calda e serpeggia un cauto ottimismo.

CAPITOLO PINAMONTI

La questione Pinamonti si potrebbe sbloccare in tempi più brevi. L’attaccante sa che difficilmente troverà spazio fino al termine della stagione ed è entrato nell’ordine di idee di andare altrove per poter giocare. I due milioni d’ingaggio che percepisce dai nerazzurri costituiscono un freno per molti club, ma l’Inter sarebbe anche disposta a tendere una mano ai potenziali acquirenti. Insomma, trovare un’intesa non sarebbe un problema e al momento la dirigenza nerazzurra lavora su due ipotesi: Parma e Benevento.

Entrambi hanno manifestato interesse nei confronti del 21enne di Cles, con i ducali che partono in lieve vantaggio grazie alla possibilità d’imbastire uno scambio con Gervinho, elemento che Conte ritiene ideale come attaccante di scorta. Ma occhio ai campani, perché Inzaghi ha messo Pinamonti in cima alla lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo ed è pronto ad affondare il colpo.