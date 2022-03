Pinamonti, il jolly del mercato dell’Inter: gli scenari. E non va esclusa questa possibilità

L'attaccante in prestito all'Empoli ha estimatori in Italia e all'estero, per l'Inter è un vero jolly da sfruttare sul mercato

Gianni Pampinella

Nove gol e due assist. Andrea Pinamonti si è ritagliato uno spazio importante nell'Empoli di Andreazzoli. La scorsa stagione l'attaccante di Cles era stato utilizzato col contagocce da Antonio Conte. Ecco spiegata la scelta del club nerazzurro di mandarlo in prestito. Scelta che fin qui si è rivelata quella migliore a guardare i numeri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, queste ottime risposte sul campo non possono che fare piacere ai vertici nerazzurri in ottica mercato.

"Al momento la strada più tortuosa è quella che porterebbe a un rientro a pieno titolo nel reparto offensivo di Simone Inzaghi. Alexis Sanchez molto probabilmente lascerà Milano ma, con tutti i nomi che si accostano ai nerazzurri, pare improbabile che la spunti proprio Pinamonti".

"In caso di partenza la stima economica che si può ipotizzare per il suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, un tesoretto notevole. Infine, non va esclusa la possibilità che Pinamonti possa diventare una pedina di scambio estremamente utile proprio per arrivare a uno dei nomi desiderati sul mercato".

"Gianluca Scamacca, per fare un esempio. Proporre al Sassuolo un giovane attaccante abituato a fare il titolare in Serie A potrebbe facilitare una trattativa non banale, anche se le soluzioni "cash" sono sempre le preferite dai venditori. Ora resta ovviamente decisivo il finale di stagione nel quale il calciatore sarà totalmente concentrato sul campo, poi si comincerà a valutare il futuro".

(Gazzetta dello Sport)