Inter, Dzeko tiene in stand-by Dybala: Marotta bloccato, lui ribadirà…

Tanti pretendenti ma una certezza: la volontà di non lasciare l'Inter a un anno di distanza dal suo arrivo. Edin Dzeko si tiene stretta la maglia nerazzurra. L'attaccante bosniaco, protagonista nella prima annata con 17 gol in 49 partite tra tutte le competizioni, si vede ancora protagonista nella squadra di Inzaghi, nonostante il ritorno di Romelu Lukaku.

Col ritorno del belga, Dzeko sarà proprio l'alternativa al nuovo numero 90, mentre Correa e Lautaro si alterneranno per l'altro posto. Ma il bosniaco e Lukaku potranno anche giocare insieme, così come il 'Tucu' e il 'Toro'.

La permanenza di Dzeko, unita a quella di Correa (che Inzaghi non vuole perdere) e le difficoltà nell'addio di Sanchez, che continua a rifiutare mete esotiche (Giappone, Turchia, Flamengo) costringono l'Inter a tenere Paulo Dybala in stand-by.

Come riferisce Tuttospsort, la 'Joya' continua a tenere l'Inter in pole, ma più passano i giorni e più si guarderà attorno. Il Milan resta sullo sfondo, la Roma di Mourinho lo accoglierebbe subito, il suo agente sta sondando piste estere.

L'Inter è stata chiara: in rosa ci saranno quattro attaccanti più Valentin Carboni. Per fare spazio a Dybala non basta l'addio di Sanchez ma Edin Dzeko non vuole andare via. Il bosniaco ribadirà la sua posizione il 13, quando si presenterà in ritiro.