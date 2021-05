Pinamonti, mangiare pane duro è servito. Il gol ma non solo: può restare all’Inter

L'attaccante classe '99 ha trovato contro la Sampdoria la sua prima rete con la maglia della Prima Squadra nerazzurra

Fabio Alampi

La prima volta non si scorda mai: dopo aver segnato valanghe di gol nel settore giovanile dell'Inter, Andrea Pinamonti ha finalmente trovato la prima rete con la maglia della Prima Squadra. Una gioia enorme, arrivata nel giorno della prima gara da Campioni d'Italia dei nerazzurri, dopo una stagione particolarmente avara di soddisfazioni personali per l'attaccante classe '99: solo 6 gli spezzoni giocati in campionato, per un totale di meno di 90 minuti.

Il "pane duro" è servito

Per Pinamonti è stata una stagione molto difficile: rientrato all'Inter dopo due anni trascorsi tra Frosinone e Genoa, l'attaccante si è presto dovuto scontrare con una realtà durissima, ovvero quella di quarta punta con pochissime (se non nulle) possibilità di vedere il campo, alle spalle dei titolarissimi Lukaku e Lautaro e della prima alternativa Sanchez. Antonio Conte ha usato con lui carota e bastone: il tecnico nerazzurro da una parte sottolineava le qualità e le potenzialità del ragazzo di Cles, ma dall'altra evidenziava il suo non essere ancora pronto per poter essere seriamente preso in considerazione nelle rotazioni del reparto offensivo. Emblematiche le parole pronunciate a fine ottobre: "Pinamonti deve fare esperienza, deve crescere e deve mangiare pane duro, ma dimostra attitudine e applicazione". Oggi, 6 mesi dopo, è tutto un altro Pinamonti.

Nuove prospettive

Nonostante le poche possibilità avute per mettersi in mostra, questa stagione può essersi rivelata determinante nella crescita personale di Pinamonti: come da lui stesso ammesso al termine del match contro la Sampdoria, questo anno vissuto fianco a fianco di grandi campioni gli è servito tanto.