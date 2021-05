Inter, Pinamonti: “Anno fantastico, sono cresciuto. Siamo un gruppo splendido. E Conte…”

Fra i protagonisti della partita contro la Sampdoria, Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, ha analizzato quanto accaduto a San Siro

"E' indescrivibile aver raggiunto questo titolo. Superlativo, ci credevo e avevo tanta voglia di vincere. Importante segnare in un'annata fantastica. Una cosa che ci ha uniti è che ci sono tanti leader, tanti campioni. Siamo tutti ragazzi fantastici, ci siamo confrontati tante volte in spogliatoio, soprattutto dopo alcune sconfitte, e ci siamo promessi di voler vincere il campionato. E ci siamo riusciti. E' l'anno dove sono cresciuto di più, pur avendo giocato meno. Allenandomi con questi campioni e grazie ai consigli del mister mi sento di essere migliorato e anche per questo che è stato un anno fantastico".