Pinamonti o Satriano? La strategia dell’Inter. Il club ha le idee chiare

Il club nerazzurro deve chiudere in attivo il mercato estivo, i due giovani attaccanti potrebbero essere ceduti per fare cassa

L'obiettivo è chiaro: cedere prima di intervenire sul mercato. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per seguire il diktat di Zhang, lavoro non semplice se si vuole competere ai massimi livelli. Ecco perché in casa Inter si farà di tutto per trattenere i big e fare cassa con i giovani che hanno un certo mercato. Andrea Pinamonti e Martin Satriano sono i maggiori indiziati a lasciare Milano. Come sottolinea Calciomercato.com, l’intenzione del club nerazzurro "è quella di cederne solo uno dei due, a meno di incredibili e inattese offerte che potrebbero anche modificare i piani".