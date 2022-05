Inter, il retroscena: “A fine partita Pinamonti è andato da Skriniar e…”

Ecco quanto accaduto tra il difensore dell'Inter e il centravanti classe '99 al termine di Inter-Empoli: lo racconta Il Giorno

Prima l'inferno, poi la goduria: è questa l'immagine che l'Inter si porta a casa dopo la grande rimonta di ieri sera sull'Empoli. E' stato Andrea Pinamonti ad inizio gara a mettere i nerazzurri in una situazione di estrema difficoltà, anticipando Milan Skriniar e segnando il gol del temporaneo 0-1. E a fine gara, come riporta Il Giorno, c'è stato un bel siparietto tra i due: "A fine partita ha abbracciato l'amico ed ex compagno di squadra Pinamonti, di proprietà dell'Inter e al suo tredicesimo centro in questo campionato. Non ha esultato dopo il gol segnato e ad incontro finito ha salutato il difensore centrale (che lo ha contrastato per tutta la gara) allargando le braccia quasi a scusarsi per aver messo a rischio la corsa scudetto dei nerazzurri. Tornerà alla base a fine torneo, non si sa se per essere ceduto o per restare".