Repubblica – Inter, stipendi ok. La Pinetina cambia nome. C’è la fila per il club

A poche ore dal big match con la Juve, a tenere banco in casa Inter sono le questioni societarie . Come riporta Repubblica, ieri alla Pinetina Marotta e Antonello hanno mandato un messaggio a giocatori e allenatore: tranquilli, i soldi arrivano. “A 48 ore dalla partita con la Juve, i due amministratori delegati dell’Inter hanno spiegato per un quarto d’ora alla squadra come stanno le cose: gli stipendi di luglio e agosto scorsi, mai versati, saranno pagati a metà febbraio, evitando penalità in campionato. E saranno saldati anche quelli di novembre e dicembre. Nessuno fra i calciatori ha fatto domande a Marotta e Antonello. Nemmeno i senatori dello spogliatoio, che nelle difficoltà stanno facendo da collante per il gruppo“, sottolinea il quotidiano.

“È probabile che il Suning Training Center, la Pinetina rimodernata, cambierà nome. La nota del presidente Steven Zhang che definiva “voci prive di fondamento” le notizie della cessione è di due settimane fa. Oggi il passaggio di mano dell’Inter sembra non solo inevitabile, ma prossimo. Il fondo BC Partners, forte di un’esclusiva, corre per chiudere una due diligence più complessa del previsto. Se la proposta dei londinesi non soddisferà Suning Holdings Group, c’è la fila: Eqt, Arctos Sports Partner, Ares Management Corporation. Altri potrebbero palesarsi a giorni. Ad attrarre investitori sono il nuovo stadio, la costituenda media company della Serie A e la stessa crisi di liquidità di Suning: chi ha fretta di vendere fa felice l’acquirente”.

(Repubblica)