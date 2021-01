Corsera – Inter, c’è una certezza. Nelle prossime settimane Suning e gli Zhang dovrebbero…

A poche ore da Inter-Juve, in casa nerazzurra continua a tenere banco la questione societaria. Come sottolinea il Corriere della Sera, il passaggio di proprietà all’orizzonte si fa ogni giorno più vicino. “In una fase di cambiamento, se l’ad Marotta è l’uomo che cerca di far quadrare i conti in una difficile fase economica, l’allenatore è la certezza cui l’ambiente nerazzurro si aggrappa“, spiega il quotidiano.

“Nelle prossime settimane Suning e gli Zhang dovrebbero cedere la maggioranza della società, acquistata nel giugno 2016: se tutta, o solo parte, al fondo Bc Partners lo si saprà a inizio febbraio. Un mese lungo per Conte, da gestire tenendo al riparo la squadra”.

(Corriere della Sera)