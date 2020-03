Inter, rivoluzione Pinetina: 6 mln, ecco hotel e strutture. Sarà sede del ritiro – FOTO

Il Centro Sportivo Suning in memoria di A. Moratti si rinnova. Dopo la sede, Suning si concentra sul Centro di Appiano “destinato a diventare uno dei più funzionali e belli d’Europa”. Al progetto di Zhang La Gazzetta dello Sport ha dedicato una pagina intera. Sono tante le novità in arrivo con il restyling di quella che di fatto è la casa dei nerazzurri.

I lavori sono iniziati un anno fa e manca poco perché sia inaugurata la palazzina-hotel che ospiterà i giocatori. E’ proprio lì che potrebbe essere fatto il prossimo ritiro estivo. La Pinetina avrà tutti i comfort e ha già strutture all’avanguardia. Un’opzione che non dispiace affatto a Conte. L’allenatore non vuole molta gente nel centro sportivo. “Niente familiari dei giocatori (o quasi), niente procuratori che circolano liberamente. L’Inter di Antonio lavora e vive lontano quanto più possibile da occhi indiscreti”, scrive il quotidiano sportivo.

IL PROGETTO NEI DETTAGLI – Il nuovo edificio è stato realizzato dalla COIMA Image (guarda qui i rendering visionati da Fcinter1908) “risponde alle esigenze di sostenibilità richieste dai vincoli del Parco Pineta di Appiano e Tradate. E’ un sistema prefabbricato in legno brevettato dall’azienda bresciana WoodBeton. Grande circa 3mila metri quadrati, è costato 6 milioni di euro. Dall’esterno le stanze hanno la forma di cubi e hanno una serie di grandi finestre che si affacciano sui campi di allenamento“, si legge nell’articolo della rosea. Nella palazzina, con spazi riservati e confortevoli, ci saranno anche ristoranti, uffici per la dirigenza e sale riunioni.

I CAMPETTI – Quello spazio resterà invariato. Ci sono cinque campi, uno coperto, ma saranno rifatti i campi e saranno riscaldati. La palestra è stata sistemata da qualche tempo, con le ultime tecnologie. Finito l’albergo verrà rifatta la club house di oggi. Sarà rifatta la sala accoglienza e ci sarà più spazio anche per la redazione di Inter TV, per gli uffici di Inter Media House e sarà rinnovata anche la sala stampa. Per fine 2020 il progetto dovrebbe essere portato a termine.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)