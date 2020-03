I tifosi scrivono alla moglie di Barella, Federica racconta: “Nicolò testa calda, non usa…”

“Saresti disposta a trasferirti all’estero se Nicolò dovesse cambiare squadra?”. Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, ha risposto affermativamente. Tante le curiosità che i suoi follower avevano in merito alla loro famiglia e alle loro abitudini. Dal mercato ai social: “Perché Nicolò è anti social? Non usa tanto il cellulare. In compenso io lo uso tanto. Io guardo pochissima tv, zero. Nicolò in ritiro”. E poi ancora su chi dei due sia più spendaccione per quanto riguarda la moda: “Io! Nicolò non si compra mai nulla. Nicolò permaloso? Non è permaloso, è una testa calda. Se è un tipo geloso? Moltissimo”.

Le domande naturalmente sono anche per la situazione che sta vivendo Milano e tutta l’Italia: “Siamo preoccupati. La situazione qui è drammatica, state in casa. Se in questa quarantena abbiamo programmato un terzo figlio? No, teniamo un metro di distanza”, ha risposto Federica scherzando.

E poi qualche curiosità sulle figlie: “Felice se un giorno volessero iniziare a giocare? L’importante è che loro siano felici. Se un giorno una delle mie figlie mi dicesse che è lesbica? L’importante è che sia una brava persona poi potrà essere quello che vuole… Se lei è felice lo siamo anche noi! Nicolò è speciale come papà. Le bambine lo adorano. Molto attento, premuroso, dolce e paziente. Per lui le sue bambine vengono prima di tutto. Dedica tanto tempo a loro. Ogni gol che fa lo dedica a noi come famiglia. Ai “sacrifici” che abbiamo fatto e che facciamo. Cosa ci piace fare quando siamo noi quattro? Giocare e viaggiare. Se siamo mai andati a sciare? Sì, ma Nicolò non può sciare. Se gioca alla play? In casa con noi mai! Magari in ritiro”.