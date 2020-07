Pirola: “Tante emozioni, sempre stato il mio obiettivo esordire con l’Inter. Ho imparato…”

Lorenzo Pirola ha esordito contro la Spal. Ecco le sue parole e le sue sensazioni: “Tante emozioni stasera, è sempre stato il mio obiettivo esordire in serie A con l’Inter visto che la tifo da bambino. Una bellissima serata e tante emozioni. Da luglio dello scorso anno, quando sono stato chiamato in prima squadra, è sempre stato il mio obiettivo quello di migliorare con questi grandi campioni. Sono contento di avere fatto l’esordio. Ho imparato che bisogna stare tranquilli anche quando esordisci, devi far sembrare tutto naturale e cercare di divertirti. Obiettivi? Fare qualche altra presenza e guadagnarmi sempre più spazio nella rosa”.

(Inter TV)