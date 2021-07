Repubblica: “Pjanic reale obiettivo dell’Inter. Si può con queste condizioni”

Secondo il quotidiano, il centrocampista bosniaco sarebbe un reale obiettivo di mercato per i nerazzurri

"Miralem Pjanic è un reale obiettivo dell'Inter". Non usa giri di parole Repubblica, che apre così il suo articolo in merito all'indiscrezione di mercato più volte rimbalzata dalla Spagna. Anche il quotidiano nostrano, infatti, conferma il forte interesse dei nerazzurri per il bosniaco: "La società nerazzurra sta lavorando per portare il centrocampista alla corte di Simone Inzaghi, anche se gli ostacoli sono molteplici. Il calciatore non rientra più nei piani del Barcellona e una sua uscita permetterebbe al club spagnolo di risparmiare una cifra notevole sul monte ingaggi della rosa, fattore decisivo per la nota questione del rinnovo di Leo Messi.