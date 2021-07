Pjanic, non c’è solo la Juve di Allegri: proposta Inter a una condizione

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista bosniaco, in uscita dal Barcellona e nel mirino dei nerazzurri

Il nome di Miralem Pjanic di nuovo accostato all’ Inter in chiave mercato. Il centrocampista bosniaco, in uscita dal Barcellona, è nel mirino dei nerazzurri e della Juventus , soprattutto dopo il ritorno di Max Allegri in panchina. Queste le ultimissime sul futuro di Pjanic, svelate da La Repubblica.

“Pjanic, in uscita dal Barcellona, è nel mirino di Juventus e Inter. Al bosniaco è stata chiesta la risoluzione del contratto da 6.5 milioni netti a stagione, visto che il presidente Laporta - per offrire a Messi il rinnovo da 25 milioni netti - deve tagliare 100 milioni dal monte ingaggi. Le due società italiane riflettono sull'affare, anche se non è applicabile il decreto crescita (stesso discorso per Icardi, servono almeno due anni solari vissuti all'estero, entrambi non hanno questo requisito). Il rapporto speciale che lega Pjanic ad Allegri può rivelarsi una carte vincente. Occhio all'Inter, però: potrebbe presentare un'offerta importante soprattutto se non si sbloccherà la situazione legata al rinnovo di Brozovic. Il croato piace molto in Premier League”, si legge.