Serie A, Figc ha deciso: con nuovo stop, playoff e playout ma in date utili. Altrimenti algoritmo

Il Consiglio Federale della FIGC previsto per oggi è terminato. Queste le decisioni prese durante l’assemblea di oggi:

-Decisa la Promozione in Serie B per Monza, Vicenza e Reggina;

-Il calcio femminile non riprenderà;

-La Lega Pro riparte con play-off e play-out;

-Serie A: passa la linea di Gravina. 18 voti a favore e 3 contrari: in caso di nuovo stop del campionato le linee guida della FIGC prevedono il ricorso ai play-off e all’algoritmo in ultima ipotesi che stabilirà le qualificazioni alle coppe europee e le retrocessioni.

Sì ai play off e ai play out, se il campionato si ferma dopo la ripartenza e ci sono le date utili per disputarli: ecco cosa ha deciso il consiglio della Figc, approvando la delibera per il cosiddetto piano B. Se invece non ci fosse tempo sufficiente, si farebbe ricorso alla classifica con criterio correttivo, l’algoritmo.

(Ansa)