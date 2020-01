Mirror boom: “Lo United dice sì all’Inter per Pogba ma solo in uno scambio clamoroso”

Una notizia che ha del clamoroso, anche se difficilmente potrà tramutarsi in una trattativa concreta. Secondo il Daily Mirror, infatti, il Manchester United avrebbe risposto all’interesse dell’Inter per Paul Pogba con una proposta clamorosa.

“Lo United ha fatto sapere all’Inter e a Conte di essere disposto a cedere Pogba solo in cambio di Lautaro Martinez. Pogba ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia all’Inter. Il francese sarebbe intrigato dall’idea di essere nuovamente allenato da Antonio Conte, il trasferimento non sembra possibile prima di giugno ma l’Inter non ha perso la speranza di poter arrivare a Pogba addirittura già a gennaio. Ma lo United vuole in cambio Lautaro Martinez”, scrive il Mirror.

“L’Inter è comunque ora la favorita nella corsa a Pogba, davanti a Juve e Real Madrid”.

Secondo il tabloid, Lautaro Martinez ha una valutazione di 80 mln di sterline mentre quella di Pogba, per lo United, sarebbe ancora di 150 milioni di sterline.

Cifre e scenari quasi da fantacalcio. Ma in Inghilterra, in questi giorni, sembrano scatenati nel parlare dell’Inter. Come dimostra il caso Eriksen.