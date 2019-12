Mercato Inter, per Alonso il Chelsea chiede 30 milioni. Su Politano Marotta ha un’idea chiara

L’Inter si muove sul mercato e cerca di accontentare le richieste del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. Un centrocampista e un esterno sono i rinforzi voluti dall’allenatore per completare la rosa e continuare a essere competitivi in campionato.

“Alonso non trova spazio a sufficienza con Lampard, però il prezzo è molto alto: 30 milioni. L’Inter, che lo spagnolo vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, traccheggia. La priorità dei nerazzurri è il centrocampista anche se la strada non è semplice: Vidal non rompe con il Barcellona e su Kulusevski la difficoltà più concreta è ottenere il via libera dal Parma. Lo stesso De Paul è un caso intricato: l’Udinese preferirebbe tenerlo sino a giugno e soltanto di fronte a un’offerta superiore ai 35 milioni potrebbe lasciarsi convincere. Resta in piedi, ma solo come ipotesi di lavoro, lo scambio tra Politano e Llorente messo in cantiere con il Napoli. Marotta però preferirebbe cedere l’ala per soldi e aspetta un’offerta concreta dalla Fiorentina, che lo aveva chiesto anche in estate”, rivela il Corriere della Sera.