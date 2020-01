Politano è del Napoli: per l’Inter 500.000 euro in più, avrà la numero 21. Cifre e dettagli

Matteo Politano sarà presto un giocatore del Napoli di Gattuso. Nei giorni scorsi l’Inter ha trovato l’intesa col club di De Laurentiis per il prestito con diritto di riscatto e in seguito è arrivata anche la fumata bianca tra il Napoli e il giocatore. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com, i due club hanno sistemato tutti i dettagli e lunedì Politano sosterrà le visite mediche con il Napoli per poi firmare il suo nuovo contratto. Affare da 2,5 milioni di prestito più 19 milioni di obbligo di riscatto più 2 milioni di bonus legato a presenze e all’accesso alla Champions del Napoli, l’Inter dà il via libera alle visite lunedì. Sceglierà la maglia numero 21.

Politano, al Napoli, percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili.