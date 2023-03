Porto-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Dzeko, Calhanoglu torna regista

Dentro o fuori, nessuna via d'uscita: il Porto e l'atmosfera infernale dell'Estadio Do Dragao separano l'Inter dall'approdo ai quarti di finale di Champions League e, di conseguenza, tra le prime 8 d'Europa. Per l'occasione, Simone Inzaghi si affida alla formazione che più gli ha dato garanzie nell'ultimo periodo: torna in porta André Onana, con davanti Matteo Darmian (con Milan Skriniar in panchina), Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo torna in regia Hakan Calhanoglu con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan come mezzali. In avanti con Lautaro Martinez ci sarà Edin Dzeko.