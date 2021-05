Inter, Tuttosport: “Post-Hakimi? Piacciono Florenzi, Emerson e un terzo nome da 5mln”

Sono tre i profili che l'Inter sta valutando per sostituire Hakimi, ormai molto vicino al passaggio al PSG

E' cominciato il casting in casa Inter per trovare un degno successore di Achraf Hakimi , sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain. E, come riporta Tuttosport, sono tre i nomi che al momento il club nerazzurro sta sondando, cominciando da Emerson Royal , che però ieri ha espresso chiaramente la sua volontà : "Da tempo è un pallino di Ausilio (il profilo del brasiliano, in prestito al Betis dal Barcellona, era stato monitorato pure nell’ultimo mercato estivo). Il brasiliano costa 20 milioni e ha la stessa età di Hakimi quindi può essere un prospetto su cui si potrebbe, in futuro, costruire una buona plusvalenza. Completamente differenti sono i profili di altri due papabili, vale a dire Alessandro Florenzi e Davide Zappacosta.

Il primo rientrerà a Roma dopo l’esperienza al Paris-Saint Germain, il secondo invece rientrerà a Londra essendo concluso il prestito al Genoa. Entrambi potrebbero essere soltanto di passaggio nelle rispettive squadre: su Florenzi deciderà José Mourinho, in caso di pollice verso, l’azzurro potrebbe essere l’ideale per l’Inter anche grazie alla sua duttilità. Per quanto riguarda Zappacosta, appare scontato il suo addio da Stamford Bridge. Senza Conte di mezzo, per l’Inter sarà più facile trattare col Chelsea: a meno di un rinnovo, il contratto in scadenza nel 2022 renderà però necessario l’acquisto del cartellino. Potrebbero però bastare 5 milioni per non far fare minusvalenza agli inglesi", si legge.