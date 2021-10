Lautaro: “Felice del rinnovo con l’Inter. Darò sempre il massimo per questa maglia”

Le parole dell'argentino dopo la firma sul contratto fino al 2026: giornata speciale per l'attaccante che ha firmato in sede con la sua famiglia

Un rinnovo atteso e meritato. Lautaro Martinez, su Instagram, parla della sua felicità. La felicità per il prolungamento di contratto con l'Inter. La firma è arrivata oggi, nella sede di via della Liberazione. Con il Toro c'era anche la sua famiglia. In un post sui social si è messo in posa con la coppa Scudetto e ha ringraziato il club, i compagni, i tifosi. A tutti ha promesso impegno, come sempre.