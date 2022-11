Pres. Tigre: “Inter avrà offerte per Colidio, ma ci crediamo. Stiamo parlando con…”

Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, ai microfoni di Radio La Red ha parlato del futuro di Facundo Colidio, attaccante classe 2000 in prestito dall'Inter e finito al centro di numerose voci di mercato: "Il prestito di Colidio scade il 31 dicembre. Diversi club lo vogliono, sono fiducioso, stiamo lavorando, è quasi sicuro che starà con noi altri 6 mesi. Se abbiamo parlato con Zanetti? L'operazione non l'abbiamo fatta con lui, ma con uno dei direttori sportivi dell'Inter, è con lui che stiamo parlando. Sappiamo bene che l'Inter avrà altre offerte per il giocatore, ma Facundo sta molto bene qui. Vede di buon occhio pensare ad un mercato diverso da quello argentino ma per giugno, quando la finestra europea rappresenta una tentazione più forte per i giocatori. Il mercato di gennaio è strano, c'è il Mondiale di mezzo. Per questo sono fiducioso di riuscire a tenerlo altri sei mesi qui".