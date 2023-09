Primavera, Inter-Fiorentina 3-1: grande prova di forza della squadra di Chivu

14:54 - Triplice fischio! L'Inter di Chivu batte in scioltezza la Fiorentina per 3-1: nerazzurri sempre padroni del gioco e del risultato, in rete con Quieto, Sarr e Berenbruch. Peccato per il gol concesso nel finale a Sene, su una delle pochissime palle gol concesse ai viola. Ottime risposte in vista del debutto in Youth League