Inter-Samp, la probabile formazione: torna Eriksen dal 1′. Chance Vecino, Lukaku riposa

Il tecnico dell'Inter Conte lascerà a riposo qualcuno dei titolari della formazione che ha conquistato lo scudetto per la gara di domani contro la Sampdoria

L'Inter ha vinto lo scudetto, il diciannovesimo della sua storia, ma il campionato non è finito. Mancano 4 giornate e il tecnico dei nerazzurri Conte non vuole snobbare queste ultime gare. Ci saranno dei cambi nella formazione, già a partire dalla sfida di domani sera contro la Sampdoria, ma l'obiettivo è di chiudere la stagione con 4 vittorie. Molto probabilmente riposeranno alcuni big che hanno macinato km in quest'annata vincente: fuori Skriniar, De Vrij, Barella, Brozovic e Lukaku.

Nell'allenamento di oggi, Conte ha provato quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo domani alle 18 contro la squadra di Ranieri. In difesa spazio a D'Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. Sulle corsie laterali Hakimi e Young dovrebbero essere i prescelti. In mediana torna titolare Eriksen, mentre in attacca partirà dalla panchina Lukaku.