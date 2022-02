Inter-Milan, le PROBABILI: nessuna sorpresa per Inzaghi. La spuntano Dumfries e Lautaro

Alle 18 si gioca il derby tra Inter e Milan, il tecnico dei nerazzurri dovrebbe aver sciolto gli ultimi dubbi su esterno destro e attaccante

Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan che si disputerà alle 18 a San Siro. Inzaghi sembra voler confermare la formazione dei titolari; il tecnico dell'Inter ha sciolto gli ultimi dubbi: a destra ci sarà Dumfries e in attacco sarà Lautaro a fare coppia con Dzeko, con Sanchez pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Solita difesa a 3 davanti ad Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni; in mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu, a destra Dumfries e a sinistra Perisic. In attacco Dzeko-Lautaro.

Per il Milan c'è Giroud al posto dell'infortunato Ibra in attacco. Pioli sembra intenzionato a schierare Kessie come trequartista per dare fastidio a Brozovic. In difesa coppia Kalulu-Romagnoli.