Inter, carica Zhang per il derby. Cena ad Appiano: al tavolo anche Marotta e Antonello

Il presidente ha vissuto la vigilia della sfida assieme alla squadra, ha cenato al tavolo con Inzaghi e i due dirigenti

L'Inter dà il via a un mese terribile con un derby importantissimo per la classifica. La squadra di Inzaghi sa che vincendo complicherebbe i piani del Milan dalla corsa scudetto. In casa nerazzurra si sente l'atmosfera di una gara decisiva, a testimonianza del momento importante c'è anche la presenza del presidente.

"Come consuetudine nelle vigilie delle grandi partite, ieri si è presentato ad Appiano anche il presidente Steven Zhang, accompagnato dalla coppia di amministratori delegati, Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Hanno cenato assieme alla squadra e nello stesso tavolo di Inzaghi. Zhang junior era stato presente in tribuna in tutti i derby da novembre 2016 (il primo dallo sbarco di Suning sul nuovo pianeta) a settembre 2019. L’ultima volta sua allo stadio per questa partita risale, invece, a due anni fa, 9 febbraio 2020: fu la rimonta contiana contro Ibra conclusa poi sul 4-2. Da allora, tra pandemia e chiusura degli investimenti dalla madre patria, il presidente cinese non ha più visto dal vivo una sfida al Milan. Tornerà oggi per un derby che è un match-point", sottolinea La Gazzetta dello Sport.