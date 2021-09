Fiorenina-Inter, probabili formazioni: tornano Perisic e Calhanoglu. Ok Dumfries

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, per la trasferta a Firenze, conferma Dumfries a destra e schiera Dzeko e Lautaro in attacco

Dopo il 6-1 rifilato al Bologna, l'Inter torna in campo questa sera in casa della Fiorentina. Inzaghi dovrà fare a meno di Sensi, Vidal e Correa ed è 'costretto' a schierare il duo Dzeko-Lautaro in attacco. Conferma a destra per Dumfries, mentre a sinistra torna Perisic dal 1'. In mezzo al campo intoccabili Barella e Brozovic, torna titolare anche Calhanoglu. In difesa nessuna sorpresa: davanti ad Handanovic ci saranno.