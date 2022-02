Inter-Milan, le probabili formazioni: a destra c’è Dumfries, Lautaro con Dzeko in avanti

Le scelte sono praticamente fatte, i dubbi rimasti pochissimi. Simone Inzaghi si affida ai suoi titolari per vincere un derby fondamentale

Le scelte sono praticamente fatte, i dubbi rimasti pochissimi. Simone Inzaghi si affida ai suoi titolarissimi per vincere un derby che rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa allo scudetto, alla seconda stella della storia dell'Inter. Domani pomeriggio contro il Milan è vietato sbagliare. Ecco perché, all'alba di un blocco di partite complicate e importantissime, Inzaghi non accenna minimamente al turnover. Come detto, i dubbi sono pochissimi: resiste il ballottaggio Dumfries-Darmian sulla destra, con l'olandese favorito. In attacco, invece, Lautaro Martinez è nettamente avanti ad Alexis Sanchez nella corsa a un posto in attacco in coppia con Dzeko. Ecco la probabile formazione dell'Inter: