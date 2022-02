Juventus-Dybala verso la rottura. Va all’Inter? “Paulo ha già espresso la sua volontà”

Arrivano segnali di rottura tra Paulo Dybala e la Juventus, con l'Inter (ma non solo) alla finestra per la prospettiva di acquistarlo a zero

Marco Macca

Arrivano segnali di rottura tra Paulo Dybala e la Juventus, con l'Inter (ma non solo) alla finestra per la prospettiva di acquistarlo a parametro zero. Ecco il punto sul futuro dell'argentino di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:

"I segnali sono negativi, il giocatore e il suo entourage non hanno digerito i cambiamenti di programmi e il mancato rispetto della parola data in ottobre, non sono piaciute certe critiche e prese di posizione dei dirigenti. Qualcuno pensa che gli otto milioni dati a Vlahovic siano quelli inizialmente riservati a Dybala, ma questo è parzialmente vero. Il sondaggio l’ha fatto anche l’Inter, ma se ci sarà rottura con la Juve, come già detto, Dybala per rispetto della storia e dei tifosi probabilmente andrà all’estero con Barcellona come priorità. Ma lo prenderebbe anche Guardiola, a parametro poi…".

(Fonte: TMW)