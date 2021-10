Sky – Inter-Juventus, Correa out: il Tucu ha già lasciato il ritiro di Appiano

Joaquin Correa, come anticipato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, non sarà a disposizione per la super sfida di domani sera

Marco Macca

Joaquin Correa, come anticipato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, non sarà a disposizione per la super sfida di domani sera a San Siro tra Inter e Juventus. L'attaccante argentino, che non ha ancora smaltito il problema fisico rimediato in nazionale, non potrà aiutare i compagni in una partita cruciale nella rincorsa alle posizioni di vertice della classifica di Serie A.

Come riferisce Sky Sport, il calciatore ha già lasciato il ritiro della squadra di Appiano Gentile, dove invece il resto dei compagni resterà a dormire per fare gruppo e trovare la concentrazione migliore per la gara dell'anno contro la squadra di Massimiliano Allegri.

(Fonte: Sky Sport)