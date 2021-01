Inter-Juve, le probabili: tornano i titolari in difesa, Hakimi-Young sulle fasce. In mezzo…

Ci siamo. Meno di 24 ore e si alzerà il sipario su Inter-Juventus. Il derby d’Italia, la madre di tutte le partite. Soprattutto ora, dato che questi 90′ potranno decidere una buona fetta delle ambizioni di scudetto delle due squadre. Vietato sbagliare, vietato lasciar scappare il Milan.

Dopo l’esperimento da regista davanti alla difesa in Coppa Italia contro la Fiorentina, Christian Eriksen tornerà ad accomodarsi in panchina. Al suo posto rientra Marcelo Brozovic, che completerà il terzetto di centrocampo con Barella e Vidal, il grande ex della serata. Sulle fasce, spazio ad Hakimi e Young. In difesa confermati Handanovic e Skriniar, mentre tornano titolari sia de Vrij (domani alla centesima in nerazzurro) e Bastoni (qui le sue parole a Sky Sport). Ecco la probabile formazione dell’Inter:

Ecco, invece, le possibili scelte di Pirlo per la Juventus:

(Fonte: Sky Sport)