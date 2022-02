Inter, ecco perché Inzaghi ha sostituito Brozovic: “Marcelo rivela sempre…”

Ha fatto molto discutere, tra i tifosi dell'Inter e non, la sostituzione di Marcelo Brozovic voluta da Simone Inzaghi nel derby con il Milan

Ha fatto molto discutere, tra i tifosi dell'Inter e non, la sostituzione di Marcelo Brozovic voluta da Simone Inzaghi nel derby contro il Milan. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro ha voluto preservare il centrocampista croato, diffidato, per la cruciale trasferta di Napoli:

"E stasera pure la replica di Brozovic, tra i più nervosi nel finale contro il Milan. Inzaghi l’ha tolto per preservarlo da un cartellino che sarebbe stato inevitabile, con conseguente squalifica per Napoli. È l’unico vero insostituibile dell’Inter, non c’è un omologo in organico e questo rappresenta un problema, nei periodi con tante gare ravvicinate. Per capire come sta giocando l’Inter, ma ancora di più il sentimento della squadra, non seguite i piedi ma le braccia di Brozovic. Quanto più le muove, quanto più le agita, tanto più il nervosismo per qualcosa che non sta funzionando è evidente al punto di condizionare i suoi compagni".