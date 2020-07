Il Barça frena, l’Inter non molla Lautaro: addio più lontano, c’è una promessa col club nerazzurro

La ripresa dopo il lockdown non ha restituito all’Inter lo stesso Lautaro di prima. Durante la sosta forzata si sono moltiplicate le voce e le attenzioni del Barça nei suoi confronti, ma il Toro non ha saputo rispondere sul campo e ha perso la sua forza. Ieri il presidente del Barça Bartomeu ha parlato di una frenata nella trattativa, i tifosi nerazzurri sperano di averlo ancora di fianco a Lukaku.

“Il tecnico e il club sono consapevoli che il successo della prossima stagione (e forse anche dell’attuale, con l’Europa League) può passare per il ritorno del vero Toro, quello scatenato. Tanto più che ormai pare chiaro che da Barcellona non arriverà l’offerta che non si può rifiutare. Tutto fa ritenere, insomma, che Lautaro resti un giocatore dell’Inter anche nella prossima stagione e per questo tutti, dalla società ai compagni, hanno interesse a recuperarlo anche ora che avrebbero un’alternativa convincente in Sanchez. Anche l’anno scorso segnò la sua ultime rete a metà marzo, poi si spense (come peraltro la squadra), nonostante un impiego quasi costante. Il salto fatto in autunno però lascia sperare Conte che stavolta “Lauti” si possa sbloccare prima, magari già in queste due gare che precedono le sfide europee senza appello”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Lui intanto assicura di dare sempre il «110 per cento per i tifosi e per il club» e nella villa sul lago di Como affittata per l’estate non ha cambiato le sue routine. Sono le prospettive a essere cambiate, negli ultimi mesi, ma il rinnovo promesso e in arrivo dopo la fine della stagione, che lo porterà a un ingaggio da 5,5 milioni, aiuterà a convincerlo che l’Inter non ha smesso di credere alla sua crescita. Qualche recita di alto livello basterà per mettersi tutto alle spalle. Il Toro ama i grandi palcoscenici, con audience europea: i 5 gol del girone di Champions sono lì a dimostrarlo“, aggiunge Gazzetta.