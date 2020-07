Lautaro: “Do sempre il 110% per l’Inter e per la maglia. Conte? Lo apprezzo tantissimo”

Le voci da Barcellona non si placano, ma Lautaro Martinez ha solo una cosa in testa: l’Inter. Lo confermano le sue dichiarazioni ai microfoni del Matchday Programme della gara di stasera dei nerazzurri contro la Fiorentina: “Sono un ragazzo che combatte sempre: per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi. Conte mi ha dato fiducia: è una cosa importantissima e fondamentale, perché ha lavorato sulla mentalità di ognuno di noi. Lo apprezzo tantissimo, ogni giorno ci fa crescere. La partita o il goal del cuore? Difficile, perché quando scendo in campo voglio dare il massimo per fare il meglio delle volte precedenti. Forse i due goal più belli che ho segnato con l’Inter sono stati quello di Dortmund ma anche quello in amichevole contro l’Atletico Madrid dell’estate 2018. Cerco sempre di dare il 110% per questo club, per tutte le persone che lo amano, per la maglia nerazzurra”, ha concluso Lautaro.

