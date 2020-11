Sky – Sassuolo-Inter, provato anche Sanchez: domani la decisione. Due cambi, fiducia a Vidal

Obiettivo ripartire e raddrizzare tutto. L’Inter deve lasciarsi alle spalle la sconfitta in Champions League con il Real Madrid e vincere domani contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato italiano. Per farlo, Antonio Conte valuta le migliori scelte possibili: come riporta Sky Sport, Alexis Sanchez è stato provato insieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku e al posto bel belga, ma la decisione sul cileno sarà presa soltanto domani. Sarà cambiato qualcosa sugli esterni invece, con Darmian e Perisic che dovrebbero prendere il posto di Hakimi e Young. Fiducia invece ad Arturo Vidal, che è uno dei calciatori che deve dimostrare di più.